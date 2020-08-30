В Минздраве рассказали об условии перехода школ на смешанное дистанционное обучение

30 августа 2020 г. 15:33
Источник: Корреспондент.net
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Образовательное учреждение само принимает решение о переходе к смешанной форме обучения - когда стационарное обучение сочетается с дистанционным, заявил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 30 августа.

Он напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава, прекращается обучение в школе и она переходит на дистанционное обучение исключительно при "красном" уровне опасности.

"Это вопрос, который решается на уровне школы. Но исключительно переход на дистанционное обучение, то есть, когда прекращается процесс обучения в школе, - это исключительно когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе", - отметил Степанов.

 

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