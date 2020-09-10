В Минздраве рассказали, сколько классов отправили на самоизоляцию с начала учебного года из-за COVID-19

В Украине с начала учебного года отправили на самоизоляцию 145 из 199 704 классов в различных учебных заведениях. Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов.

Об этом на пресс-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр просит соблюдать правила безопасности против распространения заболевания.

"Отправлены на самоизоляцию 145 классов", - заявил он на брифинге.

Согласно рекомендациям Минздрава, ученикам 1-4 классов можно передвигаться помещениями учреждения образования без маски или респиратора. Ученикам старших классов можно на уроках быть без масок, но на перерыве - в них.

Учебный процесс сделали гибким, чтобы избежать скопления детей в помещениях. Минздрав рекомендует минимизировать движение между классами, а также внедрить адаптивную структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и окончания семестров в зависимости от эпидемиологической ситуации.