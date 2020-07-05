В Минздраве рассказали, существует ли коллективный иммунитет к COVID-19

05 июля 2020 г. 21:00
Источник: Корреспондент.net
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Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу нет ни в Украине, ни в мире, а сформировать его сможет только вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24 в воскресенье, 5 июля.

По словам Ляшко, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу - это средневековый подход.

"Это средневековый подход - когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", - сказал санитарный врач.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 823 заражения и 22 смерти от коронавируса. Среди лидеров по количеству новых случаев инфицирования  - Львовская область, Закарпатье и Донбасс.

Также Киев и восемь областей не могут смягчать карантин. Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям.

 

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