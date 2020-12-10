В Минздраве разъяснили, как во время локдауна в январе будет работать сфера торговли

Во время усиленного карантина в январе заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Громадського радио".

"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос, поскольку, когда мы говорим о других магазинах непродовольственной группы товаров, то создается большое скопление людей в довольно ограниченном пространстве, когда люди приходят забирать товар именно в магазин", - пояснил он.

Ляшко уточнил, что под запрет не попадет торговля только продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными кормами и препаратами, все остальное подпадает под запрет.

"Даже непродовольственные рынки не должны работать. Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать. Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено под группу непродовольственных товаров", - уточнил главный санврач.

Напомним, накануне, 9 декабря, Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего карантинные ограничения продлятся 16 дней.