В Минздраве спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса в Украине

04 августа 2020 г. 14:22
Источник: Левый берег
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В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вторая волна заболевания в Украине может прийти в октябре.

"Сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании ... Поэтому мы должны быть готовыми. И мы прогнозируем, что в Украине возможно увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппом и ОРВИ - с октября по апрель ", - отметил Ляшко.

Главный санврач призвал украинский вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного переноса гриппа и COVID-19. 

"ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон", - добавил Ляшко.

Напомним, в июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

 

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