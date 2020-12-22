В Минздраве утвердили план вакцинации украинцев от COVID-19

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья, документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

По словам и. о. гендиректора ЦОС Игоря Кузина, план будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19, обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни.

Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев с неподконтрольной территории также будет доступна — соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», — отметил Кузин.

Планом утверждено 4 этапа вакцинации населения:

январь–апрель 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель–июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь–сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.