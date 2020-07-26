В Минздраве утверждают, что часть отрицательных результатов ПЦР-тестов недостоверны

26 июля 2020 г. 16:18
Источник: Укринформ
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Около 25 процентов отрицательных результатов ПЦР-тестов могут быть ложными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно негативными», - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что для ПЦР-тестирование берется мазок из ротоглотки.

«В случае если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ошибочно негативным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию», - уточняется в сообщении.

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