В Минздраве заявляют о катастрофической нехватке вакцин против полиомиелита

В Украине почти нет убитой вакцины от полиомиелита, которую применяют для проведения первых двух прививок. Об этом заявила Ольга Голубовская, главный инфекционист Минздрава.

"Первые две прививки вводятся дозы убитой вакциной, но так как она не производит сильного иммунитета, это дело закрепляют живой вакциной. Так как у нас нет убитой, то мы фактически не можем вакцинировать детей от полиомиелита", - сказала Голубовская.

Живая вакцина есть в Украине в достаточном количестве, однако ее можно применять только с третьей прививки.

"Мы не можем делать первую прививку живой вакциной, она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит, от этой методики отказались во всем мире, потому что было много парализованных детей", - отметила Голубовская.

Также главный инфекционист Минздрава отметила, что проблема есть и с вакцинами против кори: они неравномерно распределены по регионам, а в некоторых просто отсутствует.