В Минзраве рассказали об опасности коронавируса у норок для людей

Коронавирус COVID-19 у норок имеет сочетание мутаций и изменений, которые раньше не наблюдались. Это может иметь в будущем последствия для эффективности вакцин от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных этим коронавирусом являются подобными к тому, что сейчас циркулирует в мире.

"Однако вариант, связанный с норками – еще известен как "вариант кластера 5" – имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19", – заявил Ляшко.

Он пояснил, что многие из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели.

Главный санврач пообщался с послом Дании в Украине Оле Егберг Миккельсеном по этому вопросу. После этого он проинформировал Госпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением коронавируса в популяции норок.

Также Ляшко рассказал, что на сегодняшний день коронавирус у норок выявили в шести странах – Дании, Швеции, Нидерландах, Италии, Испании и США.

Напомним, на прошлой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку. Его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 млн животных.

Мутировавший у норок коронавирус с начала лета до середины октября обнаружили у 214 человек в северной части Дании. При этом только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.