В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 76 миллионов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 воскресенья 76 289 042 случая.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 685 185, выздоровели более 52 миллионов заболевших.

В число стран с 5 миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 655 588 инфицированных COVID-19, зафиксировано 316 159 летальных исходов, излечились более 10 млн. заболевших.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 031 233 заболевших, число скончавшихся - до 145 477 человек, поправились более 9,5 млн. заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 213 155 заболевших, из них умерли 186 356 заболевших, вылечились более 6,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 217,1. В США на 1 млн жителей скончались 974 человека, Индии - 105, Бразилии - 874.