"В мире возможны такие ситуации, когда ты должен пожертвовать собой" В диспансере радиационной защиты населения не хватает медиков

И.о. директора Харьковского диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова говорит, что больше всего сейчас им не хватает младшего и среднего медперсонала, технических работников. Сейчас в больнице - 18 пациентов, один тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, а ухаживать за больными некому:

Ирина Пирогова, и.о. директора

Нам треба мінімум 5 терапевтів, до десятка лікарів інших спеціальностей, нам потрібно 25 медичних сестер і нам потрібно десь 15 молодших сестер. Люди підходять, люди питають, люди кажуть, що ім треба все обміркувати, і вони вирішать, і з 1 липня хтось може прийде

Медицинская сестра Екатерина Котелевец - решила уволиться с кафедры онкологии, где работала и перешла в диспансер. Не отрицает, на той работе ей было легче - и с пациентами, и с исполнением обязанностей, однако здесь она чувствует свою необходимость. Девушка признается: первые впечатления от ночной смены тяжелые, она была одна всю ночь с кучей больных, ни пить, ни есть времени нет, однако о своем решении не жалеет:

Екатерина Котелевец, медсестра Харьковского диспансера радиационной защиты населения

Когда остро стала проблема и стали все увольняться, у меня нисколечки сомнения не возникло с основного места работа, потому что зная, насколько тяжел труд медицинской сестры, я понимала свою необходимость и значимость здесь… Ты должен заранее понимать, что в стране, в мире возможны такие ситуации, когда ты долен пожертвовать своим здоровьем, своей семьей, чтобы помочь людям!

Как рассказал председатель областной администрации Алексей Кучер, он обсудил кадровые вопросы с ректорами харьковских вузов и медицинских колледжей, и они сообщили, что среди выпускников этого года желающие работать с больными COVID - 19 есть. Среди новых работников в диспансере - пока два врача-интерна, с ними Алексей Кучер встретился лично, чтобы поблагодарить:

Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации

Ви зараз є серйозним таким великим прикладом відваги, якій, тому що ми бачили, що відбувалось навколо цієї лікарні, як реагували люди, зокрема і лікарі, тому дуже дякую - за те, що ви зараз тут

Для приема больных коронавирусом Харьковский диспансер радиационной защиты населения открылся 22 июня. Чернобыльцы выступили резко против того, чтобы отдавать больницу под лечение COVID - 19. Массовый протест закончился потасовкой с полицией - двое правоохранителей получили серьезные травмы. А после того, как в диспансер доставили первых больных, медработники стали массово увольняться из больницы. Из 70 сотрудников, сначала готовых бороться с пандемией, осталось только 16.