В мире за сутки - более 90 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 8:00 17 мая в мире зафиксировано 4 635 830 случаев COVID-19 - за сутки подтвердились 92 920 новых эпизодов заражения.

Жертвами коронавирусной болезни стали 311 824 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

Абсолютным лидером по числу выявленных случаев являются США (1 467 884).

На втором месте – Россия (272 043).

Третье и четвертое место занимают Великобритания (241 461) и Бразилия (233 511).

На пятом месте – Испания (320 698).

В то же время, 1 693 685 зараженных коронавирусом на сегодня выздоровели.

Напомним, ученые прогнозируют, что пандемия COVID-19 в Украине может пойти на спад уже в конце мая.

