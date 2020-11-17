В мире за сутки коронавирусом заболели более 600 тысяч человек

По состоянию на утро 17 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 55 миллионам.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Так, с начала пандемии зафиксировано 54992571 лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19. Из них 1326768 человек умер, а 35296725 - выздоровели.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (11202109 случаев), Индия (8845127) и Бразилия (5876464).

Возглавляют печальную статистику смертности США - там зарегистрировано 247175 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (166014), на третьем – Индия (130070).

По состоянию на вчерашнее утро, 16 ноября, в мире было зафиксировано 54369609 случаев коронавируса. Таким образом, количество новых больных за сутки выросло на 622962 человек.