В мире за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество заболевших

За сутки 4 ноября в мире от осложнений коронавирусной болезни умерло рекордное количество заболевших - 9067, больше всего в США (1201 человек). Такие данные приводит статистический портал Worldometer.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 1 октября, когда жертвами смертельного заболевания стал 8831 житель планеты.

Также за предыдущие сутки выявили 570 934 новых случая инфицирования - число, близкое к антирекорду (573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября).

По состоянию на утро 5 ноября в мире подтверждено 48,4 миллиона случаев коронавируса, из них 34,7 миллиона закончились выздоровлением и 1,2 миллиона - смертью пациентов.

Лидерами по заболеваемости в мире по-прежнему остаются США (9,8 миллиона), Индия (8,4) и Бразилия (5,6).

Еще шесть стран мира зафиксировали более миллиона COVID-инфицированных – это Россия, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Британия.

Украина занимает 21 место в мире и девятое в Европе по заболеваемости, где за все время пандемии коронавирусом заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, 7924 заболевших умерли.

За последние сутки в стране зафиксировано три рекорда: по приросту инфицированных, по количеству случаев выздоровления и смерти пациентов.

Напомним, новый рекорд по смертности от коронавируса был зафиксирован в Чехии. За последнюю неделю в стране скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии.