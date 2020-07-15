В мире за сутки от коронавируса скончались более 5 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 578 628 человек, увеличившись за сутки на 5 786 жертв, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 3 916.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 13 млн 323 тыс. 530 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 252 тыс. 940 против 160 тыс. 262 днем ранее, излечились почти 7,4 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 млн 431 тыс. 574 заболевших (рост за сутки - 68 тыс. 518), скончались 136 тыс. 466 человек, (рост за сутки - 861), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 926 тыс. 824 человек (рост за сутки - 41 тыс. 857), умерли 74 тыс. 133 (рост за сутки - 1,3 тыс.), вылечены более 1,3 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 906 тыс. 752 до 936 тыс. 181 при 24 тыс. 309 летальных исходах и 592 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 53 человек, заразился 292 тыс. 931 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 74,6. В США на 1 млн населения скончались 420 человек, Бразилии - 349, Индии - 18, Великобритании - 662.