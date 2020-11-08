В мире за сутки выявили более полумиллиона новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 8 ноября во всем мире зафиксировано 49,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Так, на сегодня во всех странах мира суммарно зафиксировано 49 млн 851 021 случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали 1 млн 250 490 человек. В то же время, 32 млн 780 тысяч человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Больше всего случаев болезни зафиксировано в США (9 860 958), Индии (8 507 754), Бразилии (5 653 561), России (1 740 172) и Франции (1 709 773). Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Напомним, в Украине за сутки 7 октября зафиксировали 9 397 новых случаев коронавирусной болезни, 138 заболевших умерли.