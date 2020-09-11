В мире за сутки выявили более трехсот тысяч заболевших коронавирусом

10 сентября в мире обнаружили 301 000 случаев заражения коронавирусом. В частности, 45 000 заболевших зарегистрировали в странах Европы.

Об этом стало известно из данных сайта Worldometer.

Так, лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 в странах Европы являются Испания, Франция, Россия Великобритания и Украина.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место.

В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится уже на 24-м месте.

По состоянию на 10 сентября в 213 странах зафиксировано 28,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 20,3 миллиона человек. 913 284 пациентов умерли.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.