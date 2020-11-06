В мире за сутки выявили рекордное количество новых случаев COVID-19

В мире снова зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Так, по состоянию на утро 6 ноября в мире зарегистрировали 608 443 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 8769 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 49035014 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1239660 человек.

Побороли болезнь и вылечились 34900000 пациентов.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений находятся США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина поднялась на 20-е место мирового рейтинга и находится на 9-м в Европе.