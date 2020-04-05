В мире коронавирусом заболели свыше 1,1 миллиона человек, умерли - почти 60 тысяч

В мире от COVID-19 умерли 59 131 человек, вылечились – 225 942. Всего с начала вспышки коронавируса подтвердили 1 100 283 случаев заражения. Об этом сообщает центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Лидером по количеству больных коронавирусом являются Соединенные Штаты: там подтверждено почти 278 тысяч случаев заражения.

В Италии и Испании выявили по 120 тысяч больных.

В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений COVID-19, во Франции – 65,2 тысяч, в Великобритании – 38,6 тысяч, в Турции – 20,9 тысяч.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии – 14,6 тысяч.

За ней следует Испания, там 11,1 тысяч смертей. В США - 7159 смертей, в том числе 1867 - в штате Нью-Йорк, во Франции – 6,5 тысяч, в Великобритании – 3,6 тысяч летальных случаев.

Также около 30 тысяч заболевших вылечились в Испании, 24,5 тысяч человек - в Германии, почти 20 тысяч выздоровевших - в Италии, во Франции их 14,1 тысяч, а в США – 9,7 тысяч.

Напомним, по состоянию на 10:00, 5 апреля, в Украине зафиксирован 1251 случай коронавируса COVID-19, 32 человека умерли, 25 – выздоровели.