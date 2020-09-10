В мире зафиксировали 28 миллионов случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 10 сентября в мире зафиксировали 28025181 случай заболевания коронавирусом .

Об этом сообщает Worldometer.

За новые сутки в мире зафиксировано 10 333 новых случаев и 696 новых смерти от заболевания.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Мексике (4647 новых больных и 611 умерших).

В общем, больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружено в США (более 6,5 миллиона), второе место занимает Индия (4,4 миллиона), третье - Бразилия (4,1 миллиона).

Украина находится на 24 месте с 143 030 случаями заболевания COVID.

Напомним, 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вспышка коронавируса официально является пандемией.