В мире зафиксировали уже более 32 миллионов случаев COVID-19

В мире зафиксировали более 32 миллионов случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в четверг, 24 сентября.

По данным ресурса, в мире обнаружены 32 097 169 случаев COVID-19, в частности 981 967 - летальные, выздоровели 23 679 970 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (7 139 553), Индия (5 732 518), Бразилия (4 627 780) и Россия (1 122 241). Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

Накануне в мире выявили 315 717 новых случаев заболевания, а также зафиксировали 6 333 смертей.

Напомним, что ранее генсек ООН выступил за всемирную доступность вакцины от коронавируса.

Гутерриш осуждает "вакцинный национализм", который является не только несправедливым, но и обреченным на провал.

Также в ВОЗ заявили о рекордном приросте случаев COVID-19 за неделю.

Прирост новых случаев заражения коронавирусом наблюдается почти во всех регионах мира, кроме Африки.