В могиле Руднева его останков не нашли

В могиле большевика Николая Руднева в Харькове нашли только мусор.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщили директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Во время шурфования места, где якобы покоился Руднев, кроме мусора под могильной плитой ничего не нашли. Теперь будет составлен соответствующий акт, на основании которого Минкульт должен изменить статус этого "захоронения". Плита на этом месте не останется однозначно. Что с ней делать - пока вопрос, который, уверен, будет решен в ближайшее время, - написал Сидоренко.

Напомним, в 2015 году неизвестные снесли памятник Николаю Рудневу. Площадь Руднева переименовали в Площадь Героев Небесной Сотни.