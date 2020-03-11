В Молдове будут штрафовать за распространение паники из-за коронавируса

11 марта 2020 г. 15:37
Источник: РБК-Украина
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Правительство Молдовы намерено ввести штрафы за распространение паники из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, Высший совет безопасности Молдовы принял решение создать ячейку для управления ситуацией в связи с распространением вируса. Руководить будет сам Додон или премьер-министр Ион Кику.

Правоохранительные органы Молдовы будут следить за тем, чтобы бизнес не воспользовался паникой среди граждан и не повысил цены на продукты и медицинские товары. Додон подчеркнул, что в вопросе коронавируса налажен контакт и с приднестровской администрацией. В частности, официальный Кишинев поставляет тесты в Тирасполь, на сегодня проверены четыре человека, которые летели в одном самолете с зараженной молдаванкой.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительство Молдовы утвердит штрафы для тех, кто провоцирует панику среди населения. По словам Додона, наказание также может предполагать тюремное заключение.

 

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