В Молодежном парке почтили память жертв Чернобыльской трагедии

Харьковские чернобыльцы, представители общественных организаций и органов власти приняли участие в возложении цветов к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По словам губернатора Юлии Светличной, в Харьковской области более 20 тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС и людей, пострадавших от этой аварии. Дважды в год мы чтим память тех людей, которые погибли, но помнить о чернобыльцах нужно каждый день.

«Мы уделяем большое внимание этой категории людей. В области работает большое количество региональных программ, укрепляем материальную базу учреждений, которые оказывают помощь чернобыльцам, в том числе диспансера радиационной защиты населения. Также мы в постоянном контакте и сотрудничестве с общественными организациями ликвидаторов аварии на ЧАЭС - для того, чтобы уделять первоочередное внимание именно тем вопросам, которые для них являются наиболее актуальными», - подчеркнула она.

Говоря об аварии на ЧАЭС, председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник вспомнил события 25 и 26 апреля 1986 года.

«25 апреля мы провожали наших коллег пожарных с семинара, который проходил в Харькове. Он закончился, и 26 апреля утром их прямо с поезда и автобусов снимали и увезли в чернобыльскую зону. К сожалению, многих из них не осталось в живых. Первых, кто прошел Чернобыль в конце апреля и мае, уже где-то 90% нет в живых. Харьковских чернобыльцев было более 30 тысяч, сейчас остается немногим более 20 тысяч. Так что этот день нужно помнить, и, конечно же, мы должны поклониться сегодня тем, кто ушел в мир иной», - рассказал участник ликвидации аварии на ЧАЭС.