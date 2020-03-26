В МОН назвали сроки завершения учебного года и проведения ВНО в Украине (видео)

Учебный год для всех классов, кроме выпускников, завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством. Для выпускников завершение учебного года будет зависеть от дат проведения ВНО. А даты тестирования будут зависеть от завершения карантина.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий, передает Громадське.

Так, по ее словам, если обучение восстановится в мае, МОН готово провести пробное ВНО в мае. Основная сессия тестирования состоится после 20 июня.

Если же обучение восстановится в июне, пробное ВНО могут провести в июне до начала основной сессии, которая должна состояться также в июне.

«Мы готовы начать ВНО в июне, июле или даже в середине августа. Если в середине августа - то процедура тестирования, получения результатов, закончится в середине сентября. Вступительная кампания завершится к середине октября», - отметила Мандзий.

Вступительную кампанию также продолжат, если ВНО состоится в июне. Для этого Министерство должно подготовить изменения в правила приема в высшие учебные заведения.

Также Мандзий рассказала, что Украинский центр оценивания качества образования в середине апреля представит видеоролик о пробном ЗНО. Также она отметила, что в этом году тестирование точно состоится.

В то же время государственная итоговая аттестация для 4 и 9 классов будет отменена, отметила Мандзий.

«Учебный год для всех классов, кроме выпускников, завершится 1 июля, как это предусмотрено законодательством. Для выпускников завершения учебно года будет зависеть от дат проведения ВНО», - рассказала она.