В МОН представили госстандарт базового среднего образования в Украине

Минобразования представило новый госстандарт базового среднего образования. Об этом заявил вр.и.о. министра Сергей Шкарлет на брифинге в четверг, 8 октября.

"Большое и выдающееся событие произошло две недели назад. Правительство Украины утвердило государственный стандарт базовой средней школы - это 5-9 класс "Новой украинской школы"... Базовой основой нашего стандарта является Закон Украины об образовании, где внедрены все ключевые компетентности и сквозные умения. Основой является и рекомендации Европейского парламента и Совета Европы по ключевым компетентностям образования в течение жизни и не только. Это опыт ведущих стран: и Финляндии, и Норвегии, и Королевства Шотландии (Великобритании - ред.), это и Польши - по внедрению основ стандарта базового среднего образования. Что же в целом мы получили? Прежде всего - это именно четкие ориентиры", - сказал Шкарлет.

По новому стандарту ученики будут получать знания и раскрывать собственные умения и формировать отношения и развитие собственных компетенций.

"Мы сегодня имеем в стандарте четко утвержденные 11 основных компетенций, плюс деление на циклы базового среднего образования. И самое главное, что это являются базовые сквозные умения. Родители - тоже являются участниками образовательного процесса, и в стандарте мы закладываем... команда заложила такие элементы, как возможность отслеживания образовательного развития собственных детей. Педагоги - основной ключевой элемент реализации стандарта. Педагоги будут сопровождать образовательный процесс, имея академическую свободу. И самое главное, что основой этого стандарта является обеспечение достаточным ресурсом педагогического мастерства", - продолжил глава МОН.

По его слова, школы также должны быть обеспечены всем необходимым: учебниками, пособиями, в том числе, электронными.

Замминистра Любомира Мандзий пояснила, что в этом году пятиклассники, которые пошли в школу в 2017 году, будут работать по новым программам Новой украинской школы.

"А с 2022 года все ученики, которые перейдут в 5 класс (это будут выпускники начальной школы, они пошли в школу в 2018 году) - они будут уже работать и учиться по новому государственному стандарту базового среднего образования. Основное изменение как в начальном, так и в базовом образовании, заключается в том, что мы оцениваем результаты обучения не только по сумме знаний, а прежде всего отслеживаем учебный прогресс детей", - добавила Мандзий.

Госстандарт разрабатывала в течение двух лет группа экспертов, академиков, педагогов и учителей.

"Следующим шагом во внедрении реформы, бесспорно, является создание типовой образовательной программы... И, конечно, работа над созданием стандарта старшей профильной школы", - добавила заместительница министра.

В свою очередь замдиректора команды поддержки реформ МОН Роман Шиян заявил, что Закон о среднем образовании делит уровень базового среднего образования на два цикла: адаптационный (5-6 класс), и второй цикл базового образования (7-9 класс).

"Ключевые концепты стандарта базового образования - это ключевые компетентности (включая базовые знания), сквозные умения (которые сочетают эти компетентности с отраслями), обязательные результаты обучения (общие и конкретные), а также впервые в этом стандарте (и этого не было в стандарте начального образования) - ориентиры для оценки результатов обучения учащихся", - отметил Шиян.

Базовый учебный план определяет минимальное и максимальное количество учебных часов, что позволяет перераспределять его между отраслями. Всего отраслей девять, в частности физическая культура, социально-здоровьесберегательная отрасль, технологическая, информатическая и тому подобное.

Наконец, директор Украинского института развития образования Вадим Карандий говорит, что внедрять государственный стандарт будут в этапы, которые разделены на четыре блока.

"Включают они, в частности, моделирование учебной деятельности, разработку системы оценки компетенций, пилотирование проектного внедрения стандарта - это то, что касается ближайшего 5 класса, уже в течение следующего 2021 года, и подготовку педагогических работников к работе по новому стандарту", - резюмировал Карандий.