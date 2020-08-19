В МОН рассказали, кто должен обеспечивать детей и работников детсадов масками и антисептиками

19 августа 2020 г. 15:50
Источник: УНИАН
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Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко отметила, что обеспечивать детей и работников детсадов средствами защиты должны учредители заведений, а не родители. Об этом она сказала во время всеукраинской конференции на тему: "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", отвечая на вопрос, должны ли родители закупать все материалы для создания безопасных условий для их детей в заведениях дошкольного образования в условиях пандемии.

Грищенко заметила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно учредители заведений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - отметила она.

Грищенко также отметила, что организация деятельности учреждений дошкольного образования в новом учебном году будет зависеть от эпидемической ситуации в стране в целом и в отдельных регионах в частности.

"При благоприятной ситуации заведения будут работать в обычном для них режиме, создав максимально безопасные условия для воспитанников и работников", - отметила эксперт.
 

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