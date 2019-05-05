В Монголии супружеская пара умерла от бубонной чумы

Монгольские власти подтвердили смерть супружеской пары от бубонной чумы.

В провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков. Он и его супруга съели мясо животного, которое, предположительно, было переносчиком бубонной чумы.

В прямом или непрямом контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением. Среди них – как минимум 17 туристов из России.

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится с 30 апреля по 6 мая. О других заражениях пока не сообщается.