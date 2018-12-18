В Московском районе пьяный мужчина торговал гранатой на улице

18 декабря 2018 г. 17:35
50 просмотров

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Камышева неизвестный мужчина предлагает ему купить гранату, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у 46-летнего харьковчанина корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ. Кроме того, мужчина был пьян.

Злоумышленник пояснил полиции, что боеприпас он нашел на свалке.

Сотрудники следственно-оперативной группы при участии специалистов взрывотехнического управления задокументировали факт преступления и изъяли боеприпас.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.