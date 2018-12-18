В Московском районе пьяный мужчина торговал гранатой на улице

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Камышева неизвестный мужчина предлагает ему купить гранату, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у 46-летнего харьковчанина корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ. Кроме того, мужчина был пьян.
Злоумышленник пояснил полиции, что боеприпас он нашел на свалке.
Сотрудники следственно-оперативной группы при участии специалистов взрывотехнического управления задокументировали факт преступления и изъяли боеприпас.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.