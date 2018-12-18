В Московском районе пьяный мужчина торговал гранатой на улице

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Камышева неизвестный мужчина предлагает ему купить гранату, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у 46-летнего харьковчанина корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ. Кроме того, мужчина был пьян.

Злоумышленник пояснил полиции, что боеприпас он нашел на свалке.

Сотрудники следственно-оперативной группы при участии специалистов взрывотехнического управления задокументировали факт преступления и изъяли боеприпас.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.