В Московском райсуде проходит суд по делу жены Марка Добкина

Сегодня в Московском суде проходит заседание по делу об отправке на принудительное лечение последней жены Марка Добкина Марии.

Судебное разбирательство было назначено на 15:00.

Сегодня в судебное заседание пришли так называемые «титушки» после того, как родственники женщины утверждали, что не дадут упечь её в психиатрическую клинику.

Молодые люди отворачиваются от камеры и говорят, что пришли, чтобы контролировать соблюдение порядка.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв.

Как сообщает корреспондент Новостей АТН, обстановка в суде накалена.

Напомним, о том, что братья-нардепы Дмитрий и Михаил Добкины имеют младшего сводного брата Анатолия, общественность узнала, когда в Киевский суд Харькова был подан иск об опеке над мальчиком. Четырехлетний Толик - сын покойного Марка Добкина и его гражданской жены Марии.

С ней, говорят родственники Марии, отец нардепов прожил более десяти лет, а Михаил и Дмитрий против этих отношений никогда не возражали. Более того, часто общались с семьей гражданской жены отца. Однако после смерти Марка Добкина Михаил Добкин подал иск в Киевский районный суд с требованием признать Марию недееспособной и оформить опекунство на себя.

Родственники Марии уверены, что причина – в наследстве, которое осталось Толику от отца – это квартира и бизнес в Харькове.