В Московском суде огласили приговор Тиграну Енгибаряну

Сегодня, 23 апреля, в Московском райсуде Харькова состоялось оглашение приговора Тиграну Енгибаряну, по делу о смертельном ДТП на Салтовском Шоссе 16 января в Харькове.

Напомним, в тот день Тигран Енгибарян, управляя автомобилем, сбил 17-летнего пешехода.

В результате ДТП 17-летний парень погиб на месте, а водитель скрылся с места ДТП, но был задержан правоохранителями.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Материальный и моральный ущерб родственникам погибшего парня стороной обвиняемого возмещен.

Однако сумма выплаченной суммы участниками процесса не разглашается.

Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, о чем свидетельствует возмещение ущерба потерпешим.

Суд признал Тиграна Енгибаряна виновным по статье 286 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком на три года.