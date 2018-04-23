В Московском суде огласили приговор Тиграну Енгибаряну

23 апреля 2018 г. 16:25
1688 просмотров

Сегодня, 23 апреля, в Московском райсуде Харькова состоялось оглашение  приговора Тиграну Енгибаряну, по делу о смертельном ДТП на Салтовском Шоссе 16 января в Харькове.

Напомним, в тот день Тигран Енгибарян,  управляя автомобилем, сбил 17-летнего пешехода.

В результате ДТП 17-летний парень погиб на месте, а водитель скрылся с места ДТП, но был задержан правоохранителями.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Материальный и моральный ущерб родственникам погибшего парня стороной обвиняемого возмещен.

Однако сумма выплаченной суммы участниками процесса не разглашается.

Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, о чем свидетельствует возмещение ущерба потерпешим.

Суд признал Тиграна Енгибаряна виновным по статье 286 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком на три года.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.