В Москве проходит марш памяти Немцова

В центре Москвы начался марш памяти убитого в 2015 году российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в комментарии УНИАН сообщила мать двоих фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Диляра Абдуллаева, которая также участвует в акции. По ее словам, марш начался со Страстного бульвара, дальше люди пройдут до Сахаровской площади, а завершат шествие на Большом Москворецком мосту, где и был убит Немцов.

Абдуллаева отметила, что, кроме нее, в марше участвуют матери других политзаключенных, в частности группа из Уфы, где мусульман, также, как и в оккупированном Крыму, обвиняют в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической.

"Из Крыма от имени матерей политузников - я. Я присоединилась к "Матерям против политрепрессий" из Уфы", - уточнила Абдуллаева.

По ее словам, правоохранители тщательно проверяли всех участников марша: чтобы добраться к начальной точке марша людям пришлось пройти через установленные на бульваре рамки металлодетектора, а также показать содержимое своих сумок. Мать политзаключенных крымских татар рассказала, что, кроме плакатов в память о Немцове, участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Матери из Крыма - за свободу политзаключенных", "Требуем пересмотра решения Верховного суда о признании «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. Наши сыновья - не террористы!", а также плакаты с фотографиями политзаключенных.

По словам Абдуллаевой, в центре Москвы из-за марша находится очень много правоохранителей, перекрыты несколько улиц и некоторые выходы из метро. Согласно обнародованным в соцсетях видео с марша, люди скандируют: "свободу политзаключенным" и "Россия без Путина".