 

В Москве состоялось масштабное Шествие против политических репрессий

31 августа 2019 г. 20:35
Источник: УНИАН
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Сегодня в Москве прошло несогласованное шествие по бульварам против политических репрессий. Оно посвящено так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, происходили 27 июля. Фигурантами по этому делу уже проходят 14 человек. Шествие прошло от Чистых прудов до Пушкинской площади, сообщает Meduza.  Традиционно мэрия Москвы подготовила ответ на протестные акции. Сегодня на проспекте Сахарова проходит фестиваль «PRO Лето», на котором выступают популярные артисты. Сообщается, что среди посетителей фестиваля есть люди, которым "сказали сюда приехать".

По оценке корреспондента издания, в шествии участвуют несколько тысяч человек — от начала колонны не видно ее хвоста. Однако по данным полиции, в акции приняли участие 750 человек. Среди участников есть и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму

Сообщается, что Росгвардия перекрывает выход с Пушкинской площади в сторону Тверской улицы. Телеканал "Дождь" опубликовал видео, где правоохранители оцепляют людей. Журналисты отмечают, что стала плохо работать мобильная связь.

Пока информации о задержаниях нет. Акции протеста в Москве проходят уже более месяца каждые выходные, поводом для них стал отказ властей допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Часто мирные митинги заканчиваются массовыми задержаниями с применением насилия. 
 

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