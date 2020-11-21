В МОЗ рассказали, когда в Украине ждать спада заболеваемости COVID

На данный момент коронавирус распространяется "бешеными темпами", однако при условии соблюдения карантина выходного дня ситуация улучшится. Результат от карантина выходного дня ожидается минимум через две недели.

Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что невозможно на следующий день после карантина выходного дня увидеть уменьшение количество инфицированных коронавирусом. Для этого необходимо минимум две недели при условии полного его соблюдения.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня - это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе... Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня", - отметил министр.

По его словам, все ограничения - это жизненная необходимость и единственный путь остановить распространение коронавируса.

"У нас COVID-19 развивается бешеными темпами. Сегодня очередной антирекорд по количеству больных - мы уже приближаемся к 15 тысячам больных в сутки. COVID-скептиков становится все меньше. COVID уже подобрался к их семьям, к их друзьям. И это уже все чувствуют", - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что во время выходных украинцы должны проводить с семьей, не выходя из дома. Работают в эти дни исключительно продуктовые магазины и аптеки.

Напомним, сегодня был зафиксирован очередной суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом в Украине.