В МОЗ рассказали о заполненности больниц пациентами с COVID

В Украине в настоящее время средняя заполненность мест в больницах для пациентов с коронавирусом составляет 40% от общего количества койко-мест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

В украинских больницах COVID-кровати заполнено более чем на 50% только в двух областях, а в среднем по стране занято 40% таких койко-мест.

Как отмечается, наиболее загружены больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве загруженность больниц пациентами с COVID составляет 48%.

По состоянию на 19 декабря в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 396,9 человек на 100 тысяч при норме в 40.

По данным МОЗ, хуже всего ситуация в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 8325 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 116 летальных случаев.

Также сообщалось о том, что с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.