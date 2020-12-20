В МОЗ рассказали о заполненности больниц пациентами с COVID

20 декабря 2020 г. 19:30
Источник: Левый берег
10 просмотров

В Украине в настоящее время средняя заполненность мест в больницах для пациентов с коронавирусом составляет 40% от общего количества койко-мест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

В украинских больницах COVID-кровати заполнено более чем на 50% только в двух областях, а в среднем по стране занято 40% таких койко-мест.

Как отмечается, наиболее загружены больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве загруженность больниц пациентами с  COVID составляет 48%.

По состоянию на 19 декабря в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составляет 396,9 человек на 100 тысяч при норме в 40.

По данным МОЗ, хуже всего ситуация в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 8325 новых случаев коронавируса, также зафиксировано 116 летальных случаев.

Также сообщалось о том, что с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53