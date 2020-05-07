В МОЗ рассказали, почему медики так часто заражаются COVID-19

В Минздраве заявили, что высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин, среди которых - пренебрежение основами инфекционного контроля.

Об этом сегодня во время брифинга рассказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Большая заболеваемость среди медиков имеет несколько причин. Медики - это та категория граждан, которая больше всего тестируется и, соответственно, больше выявляется. С другой стороны, в Украине многие годы пренебрегали основами инфекционного контроля, и это не вина медработников, а комплексная проблема", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Также Микичак отметила, что не предусматривались деньги на средства индивидуальной защиты (СИЗ).

"Мы проанализировали ситуацию с обеспечением СИЗ в 2019 году. По областям видно, где сколько выделяли – это меньше 1% в бюджетах разных уровней", – отметила замминистра.

Еще одна причина высокого уровня заболеваемости среди медиков, по мнению Микичак, в том, что они иногда не придерживаются нормативных документов. Кроме того, руководство многих медучреждений не урегулировало должным образом процесс при определении маршрутов пациентов.

Замминистра также отметила, что Минздрав не намерен принимать карательные меры в случаях внутрибольничного распространения инфекции или ограничивать работу врачей, лечащих пациентов с коронавирусом в нескольких медучреждениях по совместительству.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая, в Украине коронавирусом заразились 2 260 медиков, при чем, 109 из них - за последние сутки.

Как сообщалось, в Украине уже 13 691 случаев COVID-19, из них 340 летальных. За последние сутки выявили более 500 новых случаев.