В МОЗ заявили о спекуляции вокруг зарплат медработникам

02 мая 2020 г. 13:54
Источник: ZN.UA

Глава украинского Минздрава Максим Степанов разослал письма ко всем областным руководителям, чтобы те отчитались о дополнительных выплатах врачам, которые работают с инфицированными коронавирусом. Причиной этого стали жалобы медицинских работников, якобы несмотря на работу с инфицированными, им не выплачивают обещанную 300-процентную заработную плату.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - сообщил министр на брифинге.

Степанов заявил, что министерство выполнило свое обещание относительно дополнительных зарплат, поэтому задержка происходит непосредственно в регионах. Из-за этого областные чиновники должны будут отчитаться ему об уже осуществленных выплатах.

 

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