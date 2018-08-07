В МВД объяснили, как противостоять буллингу и куда обращаться за помощью

По данным ЮНИСЕФ, в течение 2017 года 67% детей сталкивались с буллингом, при этом 40% пострадавших вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Twitter.

Как отмечается, буллинг может быть не только физический - такой, как толкание или драки. Издевательства также могут быть экономическими (кражи, порча вещей), психологическими (шутки, распространение оскорбительных слухов, игнорирование, угрозы), сексуальными (съемки в переодевалках, унизительные движения). Кроме этого, сейчас является распространенным кибербуллинг – унижение в Интернете.

Если ваш ребенок стал жертвой, родителям не надо давить на ребенка и доверительно с ним поговорить, объяснить, к кому он может самостоятельно обратиться за помощью (руководство школы, охрана, старшие ученики и тому подобное), советуют в МВД.

Также об издевательствах родители должны известить руководство школы и требовать урегулирования ситуации. В случае, если это не помогает, следует обратиться в полицию.

Если же вы стали свидетелем издевательств, не следует их игнорировать. Следует занять нейтральную позицию в споре, объяснить, какие действия вы считаете неприемлемыми и сообщить руководству учебного заведения.

В случае, если собственный ребенок становится агрессором, следует откровенно поговорить с ним и выяснить его мотивацию. Объяснить ответственность, которую ребенок несет за свои поступки, но не угрожать наказанием.

Также в МВД советуют обратиться к школьному психологу, ведь агрессия может быть признаком эмоциональных проблем.

Как стало известно на днях, в Одессе группа подростков жестоко избила свою ровесницу. Несовершеннолетние девушки били свою жертву, снимали это на видео, а издевательства выложили в соцсети. Личности всех участниц избиения установили, среди них лишь одной исполнилось 16 лет.

По словам психолога, ребенку понадобится год на реабилитацию. Уже известно, что уголовную ответственность за избиение школьницы дети не понесут, потому что они несовершеннолетние. С ними провели беседу, а их родителям грозит штраф в 51 гривну.

Мать избитой школьницы считает, что статья о хулиганстве и мизерный штраф – недостаточное наказание для обидчиков ее дочери.