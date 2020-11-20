В МВД предлагают ввести в Украине полный локдаун из-за заболеваемости COVID

Число инфицированных коронавирусом украинцев будет расти, поэтому правильное решение - наработать пакет поддержки бизнеса и пойти на трехнедельный локдаун. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Лично мое мнение, что "карантин выходного дня" - это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее трех недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", - сказал заместитель министра в эфире ток-шоу «Мы все – украинцы» на телеканале ZIK.

Геращенко напомнил, что количество заболевших коронавирусом уже пересекло отметку в 13 тысяч. По его мнению, эта цифра будет увеличиваться.

"Правильное решение - наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное - это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день", – заявил Антон Геращенко.

До этого стало известно, что Кабмин наработает законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине.

Напомним, за сутки в Украине выявили 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.