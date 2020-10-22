В МВД предупредили об ответственности за порчу бюллетеней опроса Зеленского

За порчу бюллетеней всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского есть риски поплатиться, поскольку правоохранители квалифицируют это как мелкое хулиганство.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, наказать могут, если гражданин порвет бюллетень.

Геращенко также считает, что проведение всеукраинского опроса может увеличить количество конфликтов в день местных выборов.

"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги ..., если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - пояснил он.

Отметим, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание от штрафа до исправительных работ на срок до 2 месяцев. Также за это правонарушение можно получить административный арест на 15 суток.