В МВД предупредили украинцев о новом виде интернет-мошенничества

Министерство внутренних дел предупреждает украинцев о новом виде мошенничества.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Отмечается, что мошенники используют мессенджер Telegram.
«Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги.
Правоохранители призывают людей быть бдительными.
Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите посылал ли он подобную просьбу», - сказано в сообщении МВД.
Также МВД дает советы, как не стать жертвой мошенников в интернете.
Для этого правоохранители рекомендуют:
Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.
Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.
Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.
Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.
Однако если же вы все же стали жертвой интернет-мошенников, то первое, что нужно сделать – это обратиться в полицию.
"Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества", - рекомендуют в правоохранительном ведомстве.