В МВД предупредили украинцев о новом виде интернет-мошенничества

Министерство внутренних дел предупреждает украинцев о новом виде мошенничества.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Отмечается, что мошенники используют мессенджер Telegram.

«Схема такова: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги.

Правоохранители призывают людей быть бдительными.

Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите посылал ли он подобную просьбу», - сказано в сообщении МВД.

Также МВД дает советы, как не стать жертвой мошенников в интернете.

Для этого правоохранители рекомендуют:

Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.

Однако если же вы все же стали жертвой интернет-мошенников, то первое, что нужно сделать – это обратиться в полицию.

"Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества", - рекомендуют в правоохранительном ведомстве.