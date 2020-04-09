В МВД рассказали, как будут освящать пасхальные куличи в условиях карантина

Правоохранители и представители религиозных конфессий определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Мы определили формат проведения Богослужений, особенно во время главного христианского Праздника - Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночь Бараата и начала месяца Рамадан", - сообщили в МВД.

Так, службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн.

«В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию», - говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, ношение защитных масок или респираторов является обязательным условием для всех присутствующих, кроме священнослужителя.

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке во время отсутствия богослужений, но одновременно не должны находиться более двух человек в больших храмах и одного - в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя.

Снаружи не должно быть очередей.

Относительно проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок, будет существовать несколько возможностей.

«В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины - для освящения там куличей. Таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб», - сообщили в МВД.

В сельской же местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом, удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Также в министерстве сообщили, что в случае попыток верующих посетить церковь полицейские патрули будут "толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

Правоохранители подчеркнули, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей.

Также сообщается, что правоохранители отдельно с представителями различных конфессий обсудили волонтерскую работу церквей, которые занимаются бездомными и социально незащищенными слоями населения.

Правоохранители просят представителей религиозных организаций подать списки ответственных за это лиц и мест проведения соответствующих мероприятий.