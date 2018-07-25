В МВД рассказали о количестве оружия, которое украинцы имеют на руках

На сегодняшний день у украинцев на руках официально зарегистрировано около миллиона единиц огнестрельного оружия.

Как сообщили в Национальной полиции, при этом тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц.

Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тыс.

В 2018 году официальная статистика - более 890 тыс. единиц.

По мнению главы наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Георгия Учайкина, главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты, и люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению.

По данным полиции, в последние годы количество оружия на руках у населения не особо выросло, что связано с падением уровня преступности.

В частности, в I полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тыс., в 2015 - 1,9 тыс.

В то же время, по подсчетам УАВО, украинцы ежегодно покупают 70-100 тыс. единицы оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированных "стволов" могут не совпадать с реальными показателями.

По мнению Учайкина, на руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия. Учайкин отмечает, что в целом на руках украинцев может находиться до 5 млн единиц оружия.

А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 млн единиц.