В МВД рассказали о количестве заболевших COVID-19 полицейских с начала пандемии

В Министерстве внутренних дел Украины озвучили данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в рядах полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, отныне ведомство будет информировать о количестве правоохранителей, заболевших COVID-19.

Так, по состоянию на 11 сентября всего в Украине зарегистрировано 93 случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни в рядах полиции.

По данным МВД, наибольшее количество заболевших полицейских зарегистрировано в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.

По данным МВД, наибольшее количество заболевших полицейских зарегистрировано в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Харькове на 11 сентября зафиксировано 29 случаев заболевания COVID-19.

Летальные случаи среди больных коронавирусом полицейских отсутствуют.

С начала пандемии в Украине, по данным МВД, коронавирусом заболели 4010 правоохранителей, 3581 человек уже выздоровел.