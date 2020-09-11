В МВД рассказали о количестве заболевших COVID-19 полицейских с начала пандемии

В Министерстве внутренних дел Украины озвучили данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в рядах полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, отныне ведомство будет информировать о количестве правоохранителей, заболевших COVID-19.
Так, по состоянию на 11 сентября всего в Украине зарегистрировано 93 случая лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни в рядах полиции.
По данным МВД, наибольшее количество заболевших полицейских зарегистрировано в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.
По данным МВД, наибольшее количество заболевших полицейских зарегистрировано в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Харькове на 11 сентября зафиксировано 29 случаев заболевания COVID-19.
Летальные случаи среди больных коронавирусом полицейских отсутствуют.
С начала пандемии в Украине, по данным МВД, коронавирусом заболели 4010 правоохранителей, 3581 человек уже выздоровел.