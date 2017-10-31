В НАБУ подтвердили информацию о проведении обысков на Мироносицкой

На официальной странице в сети Фейсбук Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что в данный момент проводятся следственные действия (обыски) в рамках расследования по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины. В сообщении сказано:

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Обшуки проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о проведении обысков на улице Мироносицкой, 22 у Александра Авакова - сына главы МВД Украины Арсена Авакова в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.