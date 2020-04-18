В начале мая в Италии могут открыться рестораны и бары

Правительство Италии рассматривает возможность возобновления работы ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Условия возобновления работы указанных учреждений предусматривают, что обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, в заведениях питания на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. Вместе с тем сохраняется запрет на встречи большими группами.

Однако окончательное решение по ослаблению карантина в правительстве Италии пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных в течение следующих двух недель.