В начале недели в ряде областей Украины пройдут дожди, в остальных ожидается летняя жара

В ближайшие сутки, 18 сентября, в Украине ожидается неоднородная погода: в западных, большинстве северных влажный умеренно теплый, на западе даже прохладный воздух, на остальной территории сухо и по-летнему жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, утром в западных областях пройдут дожди с грозами, в большинстве северных и Винницкой областях утром, днем местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы; на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, местами в северных и Винницкий областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей 29-34°, в западных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°.