В начале недели в Украине пройдет мокрый снег с дождем

03 декабря 2017 г. 15:53
Источник: Новое Время
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В понедельник, 3 декабря, погоду западных, северных и центральных областей Украины будет определять влажная и прохладная воздушная масса, на остальной территории относительно теплый воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед. Температура от -2 ° до + 3°. На высокогорье Карпат ночью умеренный, днем небольшой снег, температура -4-9°.

В южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях ночью умеренный, днем небольшой дождь (днем в Одесской и Николаевской областях без осадков). Температура ночью 1-6°, днем 4-9°, в Крыму и Приазовье местами + 10-14°.

Во вторник, 5 декабря, синоптики прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой снег, на дорогах местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 1-5°, днем от - 1° до + 4°, в Карпатах ночью -6-11°, днем -3-8°.

 

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