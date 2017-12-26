В небе над Донбассом заметили необычное свечение

26 декабря 2017 г. 12:38
Источник: УНИАН
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Сегодня утром, 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение. Соответствующие фото опубликовали в группе "Регион 13 – Луганск" на Facebook.

"Сегодня утром со стороны Станицы, вначале что-то летело и крутилось; как ракета, потом вот такое облако", - пишет местная жительница.

Автор фотографии также отметила, что на фото запечатлено второе облако, поскольку первое не успели заснять.

 "Это второе облако, первое вообще белое было и стояло, как казалось над нами, потом такое появилось", - написала она.

 

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