В небе над Донбассом заметили необычное свечение

Сегодня утром, 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение. Соответствующие фото опубликовали в группе "Регион 13 – Луганск" на Facebook.

"Сегодня утром со стороны Станицы, вначале что-то летело и крутилось; как ракета, потом вот такое облако", - пишет местная жительница.

Автор фотографии также отметила, что на фото запечатлено второе облако, поскольку первое не успели заснять.

"Это второе облако, первое вообще белое было и стояло, как казалось над нами, потом такое появилось", - написала она.