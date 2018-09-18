В небоскребе по площади Свободы некоторым лифтам более 90 лет.

18 сентября 2018 г. 17:20
Автор: Виталий Лабскир
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Реставрационные работы в Госпроме, которые начались еще с первых лет этого столетия уже почти выходят на финишную прямую. По словам директора здания Николая Чехунова, ремонт фасада уже практически завершен. Самая большая проблема на сегодня - это лифты. Пока поменян только один из них.

 

Николай Чехунов, директор Госпрома

 

Надо менять еще 11 лифтов. Из них 6 - которые проработали с 28-го года. Которые уже по несколько раз свой потенциал отработали. И необходимо, нужно будет заниматься всеми инженерными сетями.

Строителям также осталось отремонтировать шесть переходов. По меньшей мере, три из них планируют завершить еще в этом году. С ходом ремонтных работ сегодня ознакомилась губернатор Юлия Светличная

 

Юлия Светличная, председатель ХОГА

 

Будемо підтримувати і ремонтувати. Сьогодні ознайомилися з ходом робіт, які заплановані на 2018 рік. В подальшому також будемо виділяти фінансування для того, щоб укріплювати і ремонтувати Госпром .

 

Также председатель ХОГА отметила, что областная администрация сейчас работает над тем, чтобы здание Госпрома занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, среди прочего, позволит привлекать к восстановлению Госпрома финансирование международных фондов. В январе текущего года здание Госпрома уже было внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, как памятник национального значения.

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